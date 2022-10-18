Астана. 18 октября. КазТАГ - Пытавшийся вылететь в Казахстан террорист задержан в аэропорту Стамбула, сообщает турецкая газета Hürriyet.



«Террорист Рабочей партии Курдистана (РПК) под кодовым названием Кендал Нуман Амед, пытавшийся уехать в Казахстан под вымышленным именем Серхат Озел, был задержан в аэропорту Стамбула», - сообщает издание.



Указано, что он в 2015 году присоединился к РПК и обучался у курдского политического деятеля Нуреттина Демирташа. Он также командовал отрядом в районе Пенджавин на иракско-иранской границе на Восточном таможенном фронте.



Издание отмечает, что Озел прибыл в Стамбул из иранского аэропорта Тегерана, и затем планировал вылететь в Казахстан. Сейчас он арестован судом.