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Пытавшийся вылететь в Казахстан террорист задержан в аэропорту Стамбула

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Пытавшийся вылететь в Казахстан террорист задержан в аэропорту Стамбула
фото: hurriyet.com.tr
Астана. 18 октября. КазТАГ - Пытавшийся вылететь в Казахстан террорист задержан в аэропорту Стамбула, сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Террорист Рабочей партии Курдистана (РПК) под кодовым названием Кендал Нуман Амед, пытавшийся уехать в Казахстан под вымышленным именем Серхат Озел, был задержан в аэропорту Стамбула», - сообщает издание.

Указано, что он в 2015 году присоединился к РПК и обучался у курдского политического деятеля Нуреттина Демирташа. Он также командовал отрядом в районе Пенджавин на иракско-иранской границе на Восточном таможенном фронте.

Издание отмечает, что Озел прибыл в Стамбул из иранского аэропорта Тегерана, и затем планировал вылететь в Казахстан. Сейчас он арестован судом.


Источник: kaztag.kz
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