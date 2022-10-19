Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о переименовании Капшагая в Конаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году по его поручению в Казахстане был преобразован ряд областей.



"На территории Жетысу появилось два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесен в Капшагай. Город по просьбе наших граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа. Теперь город Конаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться", - сказал Президент в ходе рабочей поездки в Алматинскую область.



Разделение Алматинской области на два отдельных региона - тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе, подчеркнул Глава государства.



"Вместе сделаем город Конаев полноценным и привлекательным областным центром. Поручаю правительству поддержать акимат в решении этих вопросов. Перенос областного центра в Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц", - сказал он.





Президент отметил, что в регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны.



"Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, умный город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус", - заключил Глава государства.



Напомним, Капшагай официально переименовали в Конаев в мае 2022 года.