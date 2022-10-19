Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о переименовании Капшагая в Конаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году по его поручению в Казахстане был преобразован ряд областей.
"На территории Жетысу появилось два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесен в Капшагай. Город по просьбе наших граждан был переименован в честь Динмухамеда Конаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа. Теперь город Конаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться", - сказал Президент в ходе рабочей поездки в Алматинскую область.
Разделение Алматинской области на два отдельных региона - тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе, подчеркнул Глава государства.
"Вместе сделаем город Конаев полноценным и привлекательным областным центром. Поручаю правительству поддержать акимат в решении этих вопросов. Перенос областного центра в Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц", - сказал он.
Президент отметил, что в регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны.
"Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, умный город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус", - заключил Глава государства.
Напомним, Капшагай официально переименовали в Конаев в мае 2022 года.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.