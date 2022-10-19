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Алматинские яблоки могут стать национальным брендом - Токаев

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Алматинские яблоки могут стать национальным брендом - Токаев
Иллюстративное фото
В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Глава государства отметил, что алматинские яблоки могут стать национальным брендом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером", - отметил Президент во время встречи с общественностью региона.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов.

"На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства", - добавил Глава государства.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:14
Значит когда на корню вырубали апорт президент наш нынешний молчал, теперь надо деньги осваивать или как.
А по поводу развития Казахстана, то это мы уже проходили, мы и планшеты и телевизоры и вертолеты делали, даже заводы пытались строить.
Вот только никак 4 НПЗ не можем построить, чтобы не зависеть от России и продавать на экспорт уже готовый продукт.
Хватит гнать нефть и распродавать ресурсы страны и народа, что то нужно и потомкам оставить.
 
 

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