Алматинские яблоки могут стать национальным брендом - Токаев

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Глава государства отметил, что алматинские яблоки могут стать национальным брендом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером", - отметил Президент во время встречи с общественностью региона.



По мнению Касым-Жомарта Токаева, соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов.



"На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства", - добавил Глава государства.