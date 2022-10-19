Не героизировать бандитов и террористов январских событий призвал президент

Позорными для репутации государства назвал Токаев январские события в Казахстане.







Извлечь уроки из январской трагедии и не героизировать бандитов и террористов призвал Токаев казахстанцев. На встрече с общественностью Алматинской области 19 октября президент подчеркнул, что во главе угла внутренней политики страны должны быть закон и порядок, передает Liter.kz.



Высшей ценностью президент назвал справедливость, поэтому, отметил глава государства, он держит в поле зрения работу по приему обращений граждан и рассмотрение их просьб. Так, за девять месяцев 2022 года на имя Токаева поступила 41 тысяча обращений, каждое четвертое из которых касается судебных решений и деятельности правоохранительных органов.



Во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января.



Из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов. А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает, – высказался президент Казахстана.



В отношении тех, кто совершил незначительные преступления, объявлена амнистия. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, отметил Токаев. Их нужно наказывать по закону.



Президент напомнил, что скоро перед судом предстанут те, кто совершил госизмену.



Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено, – заключил глава государства.

