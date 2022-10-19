На Землю обрушатся мощные магнитные бури - астрономы

Такого длительного периода мощных магнитных бурь за последние несколько лет еще не прогнозировали. Он может стать серьезной нагрузкой на здоровье метеозависимых людей, Tengri Lifestyle со ссылкой на Doctorpiter.



Астрономы отмечают, что в ближайшие дни все сойдется в одной точке: стрессы, самый сложный период осени и 17 дней магнитных бурь подряд. Даже абсолютно здоровые люди вряд ли без последствий переживут такое длительное беспрерывное "возмущение" на Солнце.



Первые признаки магнитной бури появятся уже завтра, 20 октября. "Возмущение атмосферы" составит 4 балла. Обычно такая буря считается незначительной, она не приносит серьезных сбоев в работе техники или последствий для здоровья.



"Но это будут только цветочки. Повышенный фон сохранится и 21 октября, потом нас ждут 4-5 дней "затишья" и 17 дней магнитных бурь без перерыва", - предупреждают специалисты.





Усиления "возмущений" ожидаются 30 октября, 2 и 5 ноября, предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.



"Источником вспышек является крупная группа солнечных пятен, размеры отдельных пятен превышают по размеру Землю. Правда, именно сейчас все довольно тихо, солнечная активность низкая. У солнечных пятен, которые уже есть на поверхности солнечного диска, простые магнитные поля. Но эта тишина обманчивая", - добавили в лаборатории.



Земля имеет магнитное поле, которое защищает ее от радиации Солнца. Это поле называют магнитным щитом. Те планеты, где нет магнитного поля, считаются мертвыми. Время от времени на Солнце происходят активные явления: выбросы массы, вспышки, ударные волны. Эти явления приводят к возникновению энергетических частиц, которые разлетаются от Солнца во все стороны, в том числе в направлении Земли, и попадают в магнитосферу. Когда ударная волна, которая возникает перед выбросом массы, сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли начинает "возмущаться", колебаться, дрожать. Этот процесс и называется магнитной бурей.