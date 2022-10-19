В Казахстане для иностранных авто установят единый регистрационный сбор

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект с поправками в Налоговый кодекс, согласно которым устанавливается единый регистрационный сбор для иностранных автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Как рассказал мажилисмен Сергей Симонов, в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)” и закон РК "О введении в действие Кодекса РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)” в рамках работы рабочей группы депутатами внесены следующие основные изменения и дополнения.



В частности, касательно физлиц внесен блок поправок, согласно которым с 1 января 2023 года устанавливается пониженная ставка регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года.



Данная поправка подготовлена в рамках исполнения поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, по установлению единого сбора за их утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге для данных категорий автомобилей. Сергей Симоноов

По его словам, это позволит населению зарегистрировать право собственности на автомобили. При этом категории механических транспортных средств, порядок, условия и сроки применения ставки сбора определяются Правительством.



Помимо этого нормами законопроекта освобождаются от уплаты подоходного налога физлица при получении единовременной компенсации (премии) в размере 10% от суммы вклада по депозитам, размещенным в национальной валюте (тенге), финансируемая за счет средств, в том числе АО "Казахстанский фонд устойчивости" – дочерней организации Национального банка.



С учетом обсуждения на заседаниях рабочей группы, по словам Симонова, доработаны нормы проекта закона в части введения единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы. Внесены изменения в части замены названия "единого платежа с заработной платы" на "единый платеж", так как часть платежей уплачивается за счет собственных средств работодателя.



Кроме того, с учетом планируемого переноса срока введения обязательных пенсионных взносов работодателя на 2024 год пересмотрены ставки единого платежа и долей платежей в его структуре.



Сохраняются налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков, предусмотренные действующим законодательством по уменьшению облагаемого дохода на сумму социальных платежей при оплате суммы единого платежа работодателем.Сергей Симонов

Вдобавок принят блок поправок, направленный на стимулирование развития некоторых отраслей экономики.