Какой курс доллара к тенге заложило правительство на 2023 год

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин назвал расчетный курс доллара к тенге и расчетную цену на нефть, которую закладывает правительство при формировании бюджета на 2023 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В прогнозе бюджета следующего года расчетная цена на нефть составляет 85 долларов за баррель. Курс - 470 тенге за доллар. При этих расчетах у нас доходы республиканского бюджета составят порядка 16 триллионов тенге", - сообщил Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.



Он пояснил, что правительство обычно консервативно подходит к прогнозированию этих цифр.



"При формировании бюджета в прошлом году у нас была расчетная цена на нефть 60 долларов за баррель. Весной этого года мы уточнились, при уточнении цена уже была 90 долларов за баррель. Лучше перевыполнить, чем недовыполнить. Учитывая, что среднегодовая цена составила порядка 104 долларов за баррель, мы по итогам 9 месяцев по сравнению с прошлым годом на 147 процентов больше собираем", - пояснил вице-министр.