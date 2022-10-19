Более 97 миллиардов тенге взыскал суд с виновных во взрывах в Арыси

Судом взыскан ущерб, причиненный в результате взрыва в воинской части в Арыси, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В столичном суде сообщили, что Министерство обороны республики обратилось в суд (в качестве истца - Прим.) с иском о взыскании с 16 ответчиков ущерба, причиненного в результате взрыва боеприпасов в городе Арыси 24 июня 2019 года, в размере более 97 миллиардов тенге в доход государства.



"Ответчиками являются бывшие военнослужащие, которые в период службы были ответственными лицами за пожарную безопасность, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, технический контроль. Один ответчик является руководителем ТОО, осуществившего установку охранно-пожарной сигнализации.



Вина всех ответчиков во взрыве боеприпасов установлена вступившим в законную силу приговором Военного суда Шымкентского гарнизона от 24 июня 2019 года", - сообщили в пресс-службе столичного суда.



Сообщается, что этим же приговором за Министерством обороны признано право на удовлетворение имущественных требований в порядке гражданского судопроизводства.



"Требование истца мотивировано тем, что взрывом государству нанесен имущественный ущерб в виде разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, уничтожения боеприпасов, находящихся на балансе Вооруженных сил Республики Казахстан, войсковой части 44859, войсковой части 16752, войсковой части 74884.



Согласно заключению судебной экономической экспертизы, назначенной судом, общая сумма ущерба составляет 96 373 286 573,37 тенге. Статьей 932 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусмотрена ответственность за совместно причиненный вред. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно", - пояснили в пресс-службе суда Астаны.



По официальным данным, суд с учетом изложенных обстоятельств пришел к выводу об удовлетворении иска.



"Решением Есильского районного суда города Астаны от 19 октября 2022 года с ответчиков в доход государства в солидарном порядке взыскан ущерб согласно судебной экспертизе и судебные издержки. Решение суда не вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.



Напомним, 24 июня 2019 года на складах воинской части в Арыси взорвались боеприпасы. В результате ЧП погибли три человека.