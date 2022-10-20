Сколько коррупционных денег отправят на строительство школ в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, сколько денег, изъятых у коррупционеров, отправят на строительство школ в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главы правительства.
"По поручению Главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идет о порядка 100 миллиардах тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре", - отметил премьер-министр на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития Туркестанской области.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе обращения с Посланием народу 1 сентября, что изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ. "В целом строительство школ должно быть одной из главных задач правительства и акиматов", - отметил Президент.
Глава Антикора Олжас Бектенов в интервью Tengrinews.kz подчеркнул, что конфискованные у коррупционеров средства будут аккумулироваться на обособленном счете. Он также предложил устанавливать специальные таблички на школах, которые будут построены на деньги коррупционеров.
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