Сколько коррупционных денег отправят на строительство школ в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, сколько денег, изъятых у коррупционеров, отправят на строительство школ в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главы правительства.



"По поручению Главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идет о порядка 100 миллиардах тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре", - отметил премьер-министр на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития Туркестанской области.



Напомним, Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе обращения с Посланием народу 1 сентября, что изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ. "В целом строительство школ должно быть одной из главных задач правительства и акиматов", - отметил Президент.



Глава Антикора Олжас Бектенов в интервью Tengrinews.kz подчеркнул, что конфискованные у коррупционеров средства будут аккумулироваться на обособленном счете. Он также предложил устанавливать специальные таблички на школах, которые будут построены на деньги коррупционеров.