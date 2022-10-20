Токаев заявил о больших запасах лития в недрах Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью области Жетысу заявил о больших запасах лития в недрах Казахстана, передает Tengrinews.kz.



"Наши недра, по разным оценкам, хранят в себе от 50 до 100 тысяч тонн лития. Это большие запасы. Требуются серьезные инвестиции в разведку и разработку. Геологической службе следует активизировать работу в этом направлении", - отметил Глава государства.



Токаев рассказал, что регион имеет хорошую динамику роста промышленного сектора. С начала года введены в строй 23 объекта. Президент особо выделил модернизацию и запуск простаивающего несколько лет завода по производству высокомарочного кремния Kazsilicon и строительство завода по прямому восстановлению железа "Электромарганец".



"Оба предприятия важны для нашей страны. Они должны стать площадкой для развития и распространения передовых технологий в сфере металлургии. Кроме того, в области сформирован инвестиционный портфель до 2026 года, включающий 162 проекта с созданием свыше 7 тысяч рабочих мест", - сказал Токаев.



Ранее Глава государства рассказал, что расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.