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В Казахстане предлагают остановить приватизацию оборонных предприятий

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 13:02
В Казахстане предлагают остановить приватизацию оборонных предприятий
Фото:instagram.com/aotynys
Сенатор Нуржан Нурсипатов призвал остановить приватизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, в которые вкладывались бюджетные средства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Также депутат предлагает ввести запрет на принятие решений, которые могут привести к утрате контроля государства над оборонной промышленностью.

"Постановлением правительства в декабре 2020 года принято решение о приватизации девяти отечественных оборонных предприятий, число которых после нашего вмешательства в августе 2022 года было сокращено до пяти организаций. Однако в числе последних в списке приватизации значится Петропавловский завод тяжелого машиностроения, на технологическую модернизацию которого в течение 2018-2020 годов из бюджета выделено 4,4 миллиарда тенге. Приватизации также подлежит оборонное предприятие АО "Тыныс" в Кокшетау, имеющее на протяжении ряда лет устойчивую динамику роста", - заявил сенатор в запросе на имя вице-премьер-министра Романа Скляра.

Депутат указал, что на торги выставляются прибыльные предприятия, уставной капитал которых в течение предыдущих лет пополнялся исключительно за счет бюджета страны. А процедура торгов позволяет реализовывать их по цене вдвое ниже оценочной стоимости.

"По-прежнему сохраняется разобщенность бюджета в госорганах, в силовых органах, когда одни госорганы приобретают военную технику согласно законодательству о госзакупках, а другие аналогичное имущество закупают в рамках гособоронзаказа.

Прошу в нынешних сложных политических условиях пересмотреть планы по приватизации указанных оборонных предприятий путем их полного или частичного сохранения у государства, имея в виду введение права "золотой акции" или определенной доли. Выработать единую государственную политику в части приобретения вооружения и военной техники в рамках государственного оборонного заказа, приоритетом в которой является поддержка и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса", - заключил депутат.


Источник: tengrinews.kz
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