В Казахстане предлагают остановить приватизацию оборонных предприятий

Сенатор Нуржан Нурсипатов призвал остановить приватизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, в которые вкладывались бюджетные средства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Также депутат предлагает ввести запрет на принятие решений, которые могут привести к утрате контроля государства над оборонной промышленностью.



"Постановлением правительства в декабре 2020 года принято решение о приватизации девяти отечественных оборонных предприятий, число которых после нашего вмешательства в августе 2022 года было сокращено до пяти организаций. Однако в числе последних в списке приватизации значится Петропавловский завод тяжелого машиностроения, на технологическую модернизацию которого в течение 2018-2020 годов из бюджета выделено 4,4 миллиарда тенге. Приватизации также подлежит оборонное предприятие АО "Тыныс" в Кокшетау, имеющее на протяжении ряда лет устойчивую динамику роста", - заявил сенатор в запросе на имя вице-премьер-министра Романа Скляра.



Депутат указал, что на торги выставляются прибыльные предприятия, уставной капитал которых в течение предыдущих лет пополнялся исключительно за счет бюджета страны. А процедура торгов позволяет реализовывать их по цене вдвое ниже оценочной стоимости.



"По-прежнему сохраняется разобщенность бюджета в госорганах, в силовых органах, когда одни госорганы приобретают военную технику согласно законодательству о госзакупках, а другие аналогичное имущество закупают в рамках гособоронзаказа.



Прошу в нынешних сложных политических условиях пересмотреть планы по приватизации указанных оборонных предприятий путем их полного или частичного сохранения у государства, имея в виду введение права "золотой акции" или определенной доли. Выработать единую государственную политику в части приобретения вооружения и военной техники в рамках государственного оборонного заказа, приоритетом в которой является поддержка и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса", - заключил депутат.