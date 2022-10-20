В Казахстане растёт число уклонистов от службы в армии. Военкоматы привлекают полицию к розыску призывников

Во время весеннего призыва привлекли к административной ответственности 3 тысячи уклонистов.
В Казахстане свыше 35 тысяч человек уклоняются от армии. Представители местных властей разыскивают граждан, которые скрываются от военных комиссариатов. Теперь для их выявления проводят специальные рейды, сообщает "31 канал".
В Петропавловске из почти 9 тысяч граждан, которые стоят на воинском учёте, лишь 518 пожелали выполнить долг перед Родиной. Половину призывников временно освободили в связи с учёбой, а 511 уклонистов объявили в розыск. Среди них есть и те, кто уехал из Казахстана за границу, чтобы не служить.
"180 человек покинули Казахстан. Граждане идут на разные действия и уловки, чтобы избежать армии. Много тех, кто не проживает по месту регистрации и месту жительства. Родители, близкие максимально скрывают их", – сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.
Представители местного комиссариата вынуждены организовать рейды с участием правоохранительных органов, потому что не могут вручить повестки призывникам лично.
В Министерстве обороны сообщили, что такая ситуация повторяется каждый год. Например, во время весеннего призыва были обнаружены и привлечены к административному штрафу 3 тысячи уклонистов. В Минобороны предупреждают, что для граждан, отказывающихся служить в армии, предусмотрена и уголовная ответственность.
"За невыполнение обязанностей по постановке на воинский учёт были привлечены к административной ответственности более 1 тысячи человек, за уклонение от медицинской проверки – около 200 человек, за умышленную порчу или утерю документов воинского учёта – более 1 тысячи человек", – сообщил старший офицер главного штаба Вооружённых сил Казахстана Руслан Тапашев.
Сейчас для привлечения граждан к срочной военной службе рассматриваются предложения о льготах. Обсуждаются предложения о бесплатном обучении в высших учебных заведениях.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz