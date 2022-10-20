«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Октября
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.13 KZT
  • €1 = 461.53 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане растёт число уклонистов от службы в армии. Военкоматы привлекают полицию к розыску призывников

Просмотров:548 Опубликовано: Сегодня, 15:15
В Казахстане растёт число уклонистов от службы в армии. Военкоматы привлекают полицию к розыску призывников
Иллюстративное фото
Во время весеннего призыва привлекли к административной ответственности 3 тысячи уклонистов.

В Казахстане свыше 35 тысяч человек уклоняются от армии. Представители местных властей разыскивают граждан, которые скрываются от военных комиссариатов. Теперь для их выявления проводят специальные рейды, сообщает "31 канал".

В Петропавловске из почти 9 тысяч граждан, которые стоят на воинском учёте, лишь 518 пожелали выполнить долг перед Родиной. Половину призывников временно освободили в связи с учёбой, а 511 уклонистов объявили в розыск. Среди них есть и те, кто уехал из Казахстана за границу, чтобы не служить.

"180 человек покинули Казахстан. Граждане идут на разные действия и уловки, чтобы избежать армии. Много тех, кто не проживает по месту регистрации и месту жительства. Родители, близкие максимально скрывают их", – сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

Представители местного комиссариата вынуждены организовать рейды с участием правоохранительных органов, потому что не могут вручить повестки призывникам лично.

В Министерстве обороны сообщили, что такая ситуация повторяется каждый год. Например, во время весеннего призыва были обнаружены и привлечены к административному штрафу 3 тысячи уклонистов. В Минобороны предупреждают, что для граждан, отказывающихся служить в армии, предусмотрена и уголовная ответственность.

"За невыполнение обязанностей по постановке на воинский учёт были привлечены к административной ответственности более 1 тысячи человек, за уклонение от медицинской проверки – около 200 человек, за умышленную порчу или утерю документов воинского учёта – более 1 тысячи человек", – сообщил старший офицер главного штаба Вооружённых сил Казахстана Руслан Тапашев.

Сейчас для привлечения граждан к срочной военной службе рассматриваются предложения о льготах. Обсуждаются предложения о бесплатном обучении в высших учебных заведениях.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 18:18
Наши министр,любых министерств только языком умеют работать,да про дол родине трепаться

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Космос
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:49
да уберите вы эту армию. сделайте контрактной. всё равно эти деньги тратите на срочников.
кому надо и так возьмёт автомат
а кто действительно хочет с воинской службой себя связать от них будет толк больше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • strana.kz
  • Космос
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 16:13
уберите срочников и введите контрактную службу с достойной зарплатой, к чему и шли с 2000 года до сих пор все в одном месте ковыряетесь и в той же луже дер...а топчитесь.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика