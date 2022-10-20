"Ради Казахстана!" Самая красивая боксерша страны сделала заявление перед боем

Ангелина Лукас (1-0) перед титульным боем среди профессионалов обратилась к казахстанцам и рассказала о своих задачах в карьере, передает Tengri Sport.
22 октября в турецком Стамбуле казахстанка встретится с украинкой Аленой Гуриевой (1-2) за титул UBO International в наилегчайшем весе. По словам Лукас, победа в этом бою поможет подняться ей в рейтинге, а в дальнейшем спортсменка планирует выступить на Олимпиаде.
"Я так счастлива, что получила титульный поединок уже во втором профессиональном бою. Это о многом говорит! Мне дали такую возможность, ее получает не каждый боксер!
Мне верят, так как у меня огромный любительский опыт. Год назад я выиграла несколько чемпионов мира на любительских турнирах. Я выиграла у финалиста мира Лакрамиоры Пирожлок, я била олимпийскую чемпионку! Я говорю о своих достижениях и вспоминаю об этом, так как это мой труд, кровь, пот и слезы! Которые помогут завоевать мне титулы! Моя олимпийская мечта все еще в сердце у меня!" - написала Лукас в Instagram.
На данный момент цель - титул UBO, чтобы подняться в рейтинге и пойти за другими поясами, подчеркнула спортсменка.
"Слава богу, что в Казахстане есть спонсоры, которые поддерживают меня, есть компании, которые сотрудничают со мной уже несколько лет! Профессиональный бокс - это огромный труд и вложение средств в подготовку! Я так люблю Казахстан, ведь люди, фанаты, которые поддерживают меня, в основном из Казахстана! И я хочу сказать: "Алга, Казахстан"! Я сделаю это ради тебя, Казахстан, и ради всех моих близких!" - заключила она.
Ранее Лукас была включена в топ-список самых красивых спортсменок Казахстана, возглавив рейтинг среди представительниц из бокса.
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