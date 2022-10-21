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Стрельба в Атырау: один человек погиб и двое ранены

Просмотров:935 Опубликовано: Сегодня, 14:33
Стрельба в Атырау: один человек погиб и двое ранены
.
В Атырау в результате перестрелки погиб один человек и двое ранены, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным Департамента полиции Атырауской области, в ночь на 21 октября в полицию поступило сообщение о происшествии, в котором один человек погиб и двое ранены.

"В Атыраускую областную больницу был доставлен труп мужчины 2001 года рождения с огнестрельным ранением в грудь, а также два человека 2004 и 2005 года рождения получили ранения. В настоящее время они находятся в областной больнице. По предварительной информации, конфликт между группой парней произошел в микрорайоне Атырау-2. Установлены все лица, причастные к конфликту", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 montgomery (Посетители) Сегодня, 17:01
babe, всю жизнь таким и был
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:32
babe,
и не только он
 
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babe (Посетители) Сегодня, 15:13
Атырау становится бандитским городом
 
 

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