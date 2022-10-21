Стрельба в Атырау: один человек погиб и двое ранены

В Атырау в результате перестрелки погиб один человек и двое ранены, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным Департамента полиции Атырауской области, в ночь на 21 октября в полицию поступило сообщение о происшествии, в котором один человек погиб и двое ранены.



"В Атыраускую областную больницу был доставлен труп мужчины 2001 года рождения с огнестрельным ранением в грудь, а также два человека 2004 и 2005 года рождения получили ранения. В настоящее время они находятся в областной больнице. По предварительной информации, конфликт между группой парней произошел в микрорайоне Атырау-2. Установлены все лица, причастные к конфликту", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.



Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.