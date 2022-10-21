Почему не дешевеет бензин АИ-92, ответил глава Минэнерго

Министр энергетики Болат Акчулаков объяснил, что делается для сохранения действующей цены бензина АИ-92 на заправках Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Во время брифинга в СЦК журналисты поинтересовались у министра, почему не дешевеет бензин АИ-92 на заправках Казахстана.
"По бензину АИ-92 мы, наоборот, сохранили цену. Сейчас самая главная задача - сохранить этот уровень цен. Единственная рокировка, которую мы делали, - это со 182 (тенге) мы, в принципе, оставили согласно приказу, некоторым регионам пришлось установить цену 187 тенге. Объясню почему. К примеру, ВКО. Есть отдаленные регионы, которые находятся на максимальном отдалении от нефтеперерабатывающих заводов, есть регионы, в которые доставка топлива, в том числе бензина, осуществляется только лишь автовозами. То есть там нет ж/д дорог. Мы договорились, что в таких отдельных регионах дополнительно цена будет поднята до уровня 187 тенге, чтобы дать возможность безубыточно довозить туда. А так задача по снижению стоимости 92-го бензина сейчас не стоит. Стоит вопрос ее сохранения", - прокомментировал Болат Акчулаков.
Плюс ко всему, по словам министра, если сейчас снизить цену, то "это приведет к еще более массовому оттоку данного вида топлива и тогда будет действительно дефицит".
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