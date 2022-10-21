Акчулаков: Россия хочет торговать газом в рублях, а Казахстан настаивает на свободе выбора

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан настаивает на свободном выборе валюты в двусторонних договорах на куплю-продажу газа, в то же время, Россия хочет торговать газом в рублях, заявил министр энергетики Болат Акчулаков.



«Позиция наша была, что данная опция (оплата газа в рублях – КазТАГ) должна быть на выбор сторон участников договора, то есть, это должно быть коммерческим условием двухсторонних договоров. Тот, кто будет покупать газ, он может, в принципе, выбрать любую валюту. (…) В принципе, у нас нет ограничений. Это может быть российский рубль и наш тенге. Наше мнение такое, что это должно быть правом выбора в двусторонних договорах на куплю-продажу газа», - сказал Акчулаков в пятницу на брифинге по переходу Казахстана к новой тарифной политике.



По его словам, вопрос по созданию так называемых единых рынков в ЕАЭС: газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергетики, обсуждается. В частности, обсуждается соглашение по рынку газа.



«Одним из предложений российской стороны, а документа подписанного пока нет, идут переговоры, было определить именно, что все расчеты ведутся в рублях», - добавил Акчулаков.