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Акчулаков: Россия хочет торговать газом в рублях, а Казахстан настаивает на свободе выбора

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Акчулаков: Россия хочет торговать газом в рублях, а Казахстан настаивает на свободе выбора
Фото из открытых источников
Алматы. 21 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан настаивает на свободном выборе валюты в двусторонних договорах на куплю-продажу газа, в то же время, Россия хочет торговать газом в рублях, заявил министр энергетики Болат Акчулаков.

«Позиция наша была, что данная опция (оплата газа в рублях – КазТАГ) должна быть на выбор сторон участников договора, то есть, это должно быть коммерческим условием двухсторонних договоров. Тот, кто будет покупать газ, он может, в принципе, выбрать любую валюту. (…) В принципе, у нас нет ограничений. Это может быть российский рубль и наш тенге. Наше мнение такое, что это должно быть правом выбора в двусторонних договорах на куплю-продажу газа», - сказал Акчулаков в пятницу на брифинге по переходу Казахстана к новой тарифной политике.

По его словам, вопрос по созданию так называемых единых рынков в ЕАЭС: газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергетики, обсуждается. В частности, обсуждается соглашение по рынку газа.

«Одним из предложений российской стороны, а документа подписанного пока нет, идут переговоры, было определить именно, что все расчеты ведутся в рублях», - добавил Акчулаков.


Источник: kaztag.kz
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