Норму о пресечении языковых и иных дискриминаций на работе хотят принять в Казахстане

Астана. 21 октября. КазТАГ – Норму о пресечении языковых и иных дискриминаций в сфере труда хотят принять в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«В положении о министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (…): пункт 15 дополнить подпунктами 197-1), 206-1), следующего содержания: «197-1) обеспечение соблюдения принципов равных возможностей, толерантности и недопущения ущемления прав по социальному, рассовому, национальному и языковому признаку, а также предупреждение возникновения межэтнической и иной любой дискриминации в социально-трудовых отношениях;». «206-1) анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;», - говорится в проекте постановления правительства.



Документ будет находиться на публичном обсуждении до 4 ноября.