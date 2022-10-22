Тюркские государства обсуждают переход на единый алфавит.

Организация тюркских государств (ОТГ), куда входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, обсуждает создание единого алфавита, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу".



С целью ускорения процесса языкового единства и перехода тюркских государств на общий алфавит сформирована Комиссия по созданию единого алфавита. В нее войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах. Первое заседание комиссии пройдет в Кыргызстане.



Решение о формировании Комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение ОТГ на "Семинаре по общему алфавиту тюркского мира", состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка.



Семинар состоялся под председательством главы Общества турецкого языка Гюрера Гюльсевина. В нем принял участие глава Совета старейшин ОТГ, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым.



На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах, и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и его распространения среди тюркских государств.