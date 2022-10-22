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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тюркские государства обсуждают переход на единый алфавит

Просмотров:779 Опубликовано: Сегодня, 07:47
Тюркские государства обсуждают переход на единый алфавит
© "Анадолу"
Организация тюркских государств (ОТГ), куда входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, обсуждает создание единого алфавита, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу".

С целью ускорения процесса языкового единства и перехода тюркских государств на общий алфавит сформирована Комиссия по созданию единого алфавита. В нее войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах. Первое заседание комиссии пройдет в Кыргызстане.

Решение о формировании Комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение ОТГ на "Семинаре по общему алфавиту тюркского мира", состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка.

Семинар состоялся под председательством главы Общества турецкого языка Гюрера Гюльсевина. В нем принял участие глава Совета старейшин ОТГ, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым.

На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах, и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и его распространения среди тюркских государств.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:50
ну да, мало освоили денег на казахскую-латиницу ))

почему в развитых странах все столетиями стабильно, доллар, евро, конституции, названия городов, алфавиты?
что не так с ними lol
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 08:52
На смайлики давайте переходить! Очень универсально получится! rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 08:44

Тюркские государства обсуждают переход на единый алфавит.

Во всём мире напряжённые отношения среди государств...

Цитата: Карусель
А они буковками решили заняться,позорники...

Тема латины возвращается, переходим в средевековье...

Все мы ходим под богом.
 
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 Карусель (Посетители) Сегодня, 07:59
Лучше бы подумали о росте цен,о качестве жизни,о народе!!!А они буковками решили заняться,позорники!!!!
 
 

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