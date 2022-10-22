Токаев: Казахский язык всегда будет государственным языком

Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является государственный язык. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде, сообщает Zakon.kz.
Он подчеркнул, что казахский язык всегда будет государственным языком.
- Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что он недавно говорил: "Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни".
- Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, "политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых государствах".
- Это не наш путь, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
19 октября, выступая перед общественностью Алматинской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "недопустимо использовать казахский язык для политических игр".
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