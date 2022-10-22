Как спасают тюленей в Казахстане

Руководителям секретариата Тегеранской конвенции представили результаты работы центра изучения и реабилитации каспийского тюленя — единственного на Северном Каспии учреждения, оказывающего ветеринарную помощь эндемику Каспия, передает ИА «NewTimes.kz».



Шестое заседание секретариата рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря прошло 22 октября в Азербайджане (Баку).



Секретариат конвенции в качестве наблюдателей пригласил, основателя Центрального-Азиатского института экологических исследований (ЦАИЭИ) Асель Тасмагамбетову и директора центра изучения и реабилитации каспийского тюленя Адылхана Товасарова.



На данный момент центр ведет в сотрудничестве с университетом KAUST, разрабатывает портативные, эластичные, многофункциональные сенсоры из графена для носимой электроники, «искусственной кожи» и мониторинга морской жизни.



ЦАИЭИ занимается изучением популяции каспийского тюленя с 2015 года, за это время под руководством эколога Асель Тасмагамбетовой было организовано 6 международных экспедиций, данные которых стали поводом для включения животного в 2020 году в Красную книгу Казахстана.



ЦАИЭИ на постоянной основе занимается анализом проб воды, донных отложений Каспийского моря, а также ведет работу по изучению среды обитания эндемика, а в 2019 году на базе ЦАИЭИ открылся центр изучения и реабилитации каспийского тюленя.



За 3 года работы центр оказал ветеринарное лечение и вернул в естественную среду обитания более 40 краснокнижных животных.



В ходе заседания секретариата Тегеранской конвенции обсуждались организационные вопросы, которые позволят вывести работу по защите морской среды Каспийского моря на новый уровень.