Работает ли в Казахстане визаран для россиян, ответили в Погранслужбе КНБ

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности (ПС КНБ) дали разъяснение по вопросу сроков пребывания, въезда и выезда граждан РФ в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. В частности, в ведомстве дали пояснения по процедуре визаран.



Отметим, что согласно миграционному законодательству гражданин РФ имеет право находиться на территории Казахстана 90 дней.



Понятие "визаран" (visa run) предполагает под собой краткосрочное формальное пересечение госграницы иностранцем, чтобы обновить сроки легального пребывания еще на 90 дней.



"Если граждане государств - участников Евразийского экономического союза прибывают в Казахстан и по истечении 90 дней выезжают из Казахстана, то при обратном въезде в Казахстан начинается новый отсчет 90-дневного пребывания. При этом они имеют право обратного въезда в день выезда или в любой другой день, так как иной порядок законодательством Республики Казахстан не регламентирован", - сообщили в Пограничной службе КНБ.



В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона "О Государственной границе Республики Казахстан" пропуск лиц через границу Казахстана осуществляется при наличии документов на право въезда в республику или выезда из РК, а также при отсутствии ограничений в отношении данных лиц, установленных законами РК.



По данным ПС КНБ, порядок въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, а также их выезда из Казахстана регламентирован "Правилами въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан" и "Правилами осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих государственную границу РК, незаконно пребывающих на территории РК, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию РК", утвержденными постановлением правительства от 21 января 2012 года № 148, где в пункте 6 указано, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается:



1) для иммигрантов, прибывших в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, – по истечении тридцати календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан;

2) для граждан государств - участников Евразийского экономического союза - по истечении девяноста календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан;

3) для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в Республику Казахстан, - по истечении срока визы;

4) для граждан государств, с которыми у Республики Казахстан имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, - по истечении сроков, указанных в этих договорах;

5) для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, - по истечении срока действия данного разрешения.