Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве главы Компартии Китая - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин будет избран на третий пятилетний срок в качестве главы Коммунистической партии Китая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Коммунистическая партия Китая (КПК) закрепила центральную роль генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) КПК, председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующие поправки в устав организации одобрены 22 октября по итогам XX съезда партии. Их цель - продемонстрировать главенство Си и его политических идей в КПК, а также сохранить власть партии в Китае.



Съезд также утвердил состав Центрального комитета КПК 20-го созыва. В воскресенье, 23 октября, пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро. Ожидается, что 69-летний Си будет утвержден на третий пятилетний срок на посту генсека ЦК КПК вопреки действующим ограничениям в два срока, которые продолжают действовать в отношении остальных членов китайского руководства.



В недельном съезде приняли участие 2300 делегатов, все они убежденные сторонники партии.