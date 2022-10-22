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Дело экс-министра обороны поступило в суд Астаны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:50
Дело экс-министра обороны поступило в суд Астаны
Мурат Бектанов. Фото: МО РК
Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Мурата Бектанова передали в военный суд, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В пресс-службе Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Астаны подтвердили информацию о том, что в данный суд поступили материалы дела в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова.

"Иная информация по данному делу не разглашается", - сообщили в пресс-службе военного суда.

19 февраля этого года Генеральной прокуратурой было начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса.

20 февраля Бектанова задержали, он был водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, что 19 января этого года указом Президента Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны. Позже Глава государства заявил, что Бектанов не проявил командирских качеств в период январских беспорядков в Казахстане.

"Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", - сказал ранее Касым-Жомарт Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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