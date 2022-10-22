Ученые разработали технологию нанесения съедобных QR-кодов

Японские ученые разработали новый метод предоставления информации на 3D-печатных продуктах питания путем печати QR-кода внутри самого продукта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на New Atlas.
Технология известна как interiqr (в переводе "внутренний QR-код") и разрабатывается группой специалистов японского университета Осаки. В качестве эксперимента исследователи недавно напечатали 3D-печенье, которое было гладким и обычным снаружи, но внутри содержало узор из воздушных пустот.
Как отметили ученые, это не влияет на вкус и внешний вид продуктов, а также не требует использования каких-либо этикеток. Обычный смартфон способен считывать коды, открывая хранящиеся внутри данные. Само собой разумеется, что в своем нынешнем виде технология будет ограничена использованием в относительно тонких, немного полупрозрачных 3D-печатных продуктах.
Тем не менее ученые надеются, что в конечном итоге она может стать для производителей, розничных торговцев и потребителей альтернативой более расточительным и дорогостоящим подходам, таким как бумажные этикетки, которые обычно наклеиваются на фрукты, или RFID-метки, которые наносятся на упаковку.
"Наш метод 3D-печати - отличный пример цифровой трансформации продуктов питания, который, как мы надеемся, позволит улучшить отслеживаемость и безопасность продуктов питания. Эта технология также может быть использована для создания новых впечатлений от еды с помощью дополненной реальности, что является захватывающей новой областью в пищевой промышленности", - сказал старший автор исследования Косуке Сато.
Кроме того, если такая информация, как ингредиенты и содержание питательных веществ, будет передаваться самим продуктом питания, то для отображения этих данных потребуется меньше упаковки.
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