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Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года
Иллюстративное фото
С начала 2022 года более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным министерства, на первое октября 2022 года в Казахстан вернулись и получили статус кандаса 13 362 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику приехали более 1,1 миллиона этнических казахов.

"Более половины кандасов (68,7 процентов), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10 процентов – из КНР, 7,9 процента – из Туркменистана, 4,6 процента – из Монголии и 8,8 процента – из других стран. Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (29,9 процента), Мангистауской (16,7 процента), Туркестанской (девять процентов), и Жамбылской (6,5 процента) областях, а также в городах Астана (7,8 процента), Шымкент (7,3 процента) и Алматы (5,8 процента)", - говорится в сообщении.

Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,7 процента, 27,5 процента - моложе трудоспособного и 13,7 процента – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 13,2 процента имеют высшее образование, 38,9 процента среднее специальное образование, 46 процентов - общее среднее образование и 1,8 процента не имеют образования.


Источник: baigenews.kz
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