Драка Хамзата Чимаева с братом Хабиба попала на видео

Сразу после победы Ислама Махачева в главном бою вечера на UFC 280 в Абу-Даби на арене произошла драка между двумя действующими бойцами промоушена - Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым - двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, передает Tengri Sport.



28-летний шведский боец чеченского происхождения Чимаев находился на арене в качестве гостя, а вот 32-летний россиянин Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, в рамках UFC 280 одержал победу решением над своим соотечественником Гаджи Омаргаджиевым.



"Хамзат Чимаев подошел к Абубакару Нурмагомедову, сначала они пожали руки, затем немного поговорили, а потом Чимаев толкнул Нурмагомедова. Абубакар ответил, началась драка", - пишут спортивные журналисты в Twitter.







Неясно, что послужило причиной стычки спортсменов. Как предполагают СМИ, поводом для конфликта могли стать нелицеприятные слова Хамзата Чимаева в адрес Хабиба Нурмагомедова, сказанные им в середине сентября.