«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 23 Октября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.93 KZT
  • €1 = 466.31 KZT
  • 1 RUB = 7.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Драка Хамзата Чимаева с братом Хабиба попала на видео

Просмотров:1107 Опубликовано: Сегодня, 11:22
Драка Хамзата Чимаева с братом Хабиба попала на видео
Коллаж championat.com
Сразу после победы Ислама Махачева в главном бою вечера на UFC 280 в Абу-Даби на арене произошла драка между двумя действующими бойцами промоушена - Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым - двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, передает Tengri Sport.

28-летний шведский боец чеченского происхождения Чимаев находился на арене в качестве гостя, а вот 32-летний россиянин Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, в рамках UFC 280 одержал победу решением над своим соотечественником Гаджи Омаргаджиевым.

"Хамзат Чимаев подошел к Абубакару Нурмагомедову, сначала они пожали руки, затем немного поговорили, а потом Чимаев толкнул Нурмагомедова. Абубакар ответил, началась драка", - пишут спортивные журналисты в Twitter.



Неясно, что послужило причиной стычки спортсменов. Как предполагают СМИ, поводом для конфликта могли стать нелицеприятные слова Хамзата Чимаева в адрес Хабиба Нурмагомедова, сказанные им в середине сентября.


Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика