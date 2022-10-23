Генпрокуратура РК предостерегла казахстанцев от участия в митингах 24 и 25 октября

Казахстанцев предупреждают о провокационных призывах выйти на митинг в День Республики.







В ведомстве предупредили казахстанцев, что участие в несанкционированных митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях является незаконным и влечет ответственность вплоть до 25 суток ареста, передает Kazakh24.info со ссылкой пресс-службу генеральной прокуратуры РК.



«В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности.



В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования Дня Республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия.



В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны», ‒ говорится в обращении заместителя генерального прокурора Республики Казахстан Жандоса Умиралиева.



Заместитель генпрокурора РК отмечает, что «к сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения».



«Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», который был принят 25 мая 2020 года.



Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона (пункт 3 статья 3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста», ‒ предупреждают в ведомстве.



Спикер приводит примеры, что за аналогичные призывы к участию 15 октября в Алматы в незаконном митинге, на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток. За такое же правонарушение 12 октября привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области.



«На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним», ‒ говорится в обращении.



В Генпрокуратуре РК напомнили, что «правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам».