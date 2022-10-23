В Минторговли РК рассказали, что делать, если ценник не совпадает с чеком

В ведомстве связывают рост сообщений о таких фактах с нестабильной экономической ситуацией и колебанием курсов валют, но подчеркивают, что это не освобождает продавца от ответственности.



Цена товара на кассе не должна превышать стоимость, указанную на ценнике. Это устанавливается законом «О защите прав потребителя», напоминают казахстанцам в министерстве торговли и интеграции.



“В последнее время граждане обращаются с жалобами на то, что участились случаи, когда стоимость товара, указанная на ценнике, не совпадает с той суммой, которую озвучивает продавец на кассе. Из-за колебаний курсов валют и нестабильной экономической ситуации стоимость меняется так часто, что работники некоторых магазинов (по забывчивости или по злому умыслу) забывают менять ценники в торговом зале”, — поясняют в ведомстве и добавляют, что это не освобождает работников торговли от ответственности.



В Минторговли подчеркивают, что согласно статье 24 «Продавец (изготовитель) обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта».



“В случае обнаружения обмана потребитель вправе потребовать продажи товара по ценнику, если покупка ещё не совершена, или же вернуть разницу, если подмена была обнаружена уже после выдачи чека”, — поясняют в ведомстве.



В случае возникновения подобной ситуации рекомендуется фиксировать факт нарушения в книге отзывов и предложений, фотографировать ценник, сохранять кассовый чек, подтверждающий факт оплаты товара, а также составить в адрес продавца письменную претензию с требованием исполнения прав потребителя