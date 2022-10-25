Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает корреспондент Tengrinews.kz. Поздравление опубликовано на сайте Akorda.kz.



Президент отметил, что с нынешнего года страна по-новому отмечает День Республики, который получил статус национального праздника.



"Дорогие соотечественники!



Поздравляю вас с Днем Республики!



Декларация о государственном суверенитете Казахстана открыла путь к нашей священной Независимости.



Поэтому этот документ имеет историческое значение.



С нынешнего года мы по-новому отмечаем День Республики, который получил статус национального праздника.



Уверен, это начинание получит широкую поддержку в обществе и станет доброй традицией.



День Республики – яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность.



Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства – это граждане!



По случаю возрожденного национального праздника в регионах состоится церемония поднятия государственного флага. Это важное мероприятие, направленное на укрепление патриотизма, духа нашего народа, национального самосознания. Наш небесно-голубой стяг олицетворяет такие ценности, как суверенитет, свобода, единство и мир.



Мы верны заветам предков, которые всегда высоко несли наше знамя. Поэтому церемония поднятия флага продемонстрирует глубокий смысл национального праздника.



У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана.



У нас ясные устремления и общие цели.



Мы всегда будем свято чтить Независимость и укреплять нашу государственность.



У нас одна Родина, одно государство, один народ!



Вместе мы построим Справедливый Казахстан!



Еще раз поздравляю вас с Днем Республики!



Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!



Пусть крепнет суверенитет нашей страны!", - говорится в поздравлении Президента.