Стало известно прозвище нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака

В Великобритании принято давать прозвища всем крупным политическим деятелям. Это является частью политической культуры Соединенного Королевства, жители которого постоянно обсуждают своих политиков. Об этом рассказал обозреватель отдела культуры журнала Spiegel Вольфганг Хебель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Московский комсомолец".Так, по словам немецкого журналиста, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона англичане прозвали "Безумным Борисом". Экс-министра иностранных дел Лиз Трасс, после того, как она заняла резиденцию на Даунинг-стрит, называли "дочь мистера Бина" и "танкистка".К Риши Сунаку в королевстве в настоящее время отношение более уважительное, чем к его предшественникам. Британцы отмечают его аристократические манеры, умение безупречно подбирать костюмы.Поэтому, уточнил Хебель, новый глава правительства получил прозвище "Махараджа Йоркширских долин".На родине Сунака, в Индии, этот титул носят представители высшей аристократии, обладатели огромных поместий и сказочных состояний.Напомним, накануне стало известно, что бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем внутрипартийных выборов Консервативной партии и теперь займет пост премьер-министра.Сунак станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.Риши Сунаку 42 года. Его родители - медики, переехавшие в Англию из Восточной Африки. Несмотря на скромное происхождение, Сунак получил престижное образование: сначала Винчестерский колледж - элитный интернат для мальчиков, затем бакалавриат в Оксфорде и MBA в Стэнфорде. Отмечается, что Сунак с университетских времен является убежденным трезвенником.Новый премьмер-министр Великобритании женат на Акшате Мурти, дочери одного из богатейших людей Индии - Нараяны Мурти.По данным Sunday Times, общее состояние Сунаков составляет порядка 730 миллионов фунтов стерлингов (827 миллионов долларов). Газета The Washington Post отметила, что Сунак станет первым премьером, который богаче короля Великобритании.