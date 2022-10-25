Илон Маск назвал шахматиста Гарри Каспарова придурком

Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Американский предприниматель Илон Маск ответил на заявление шахматиста Гарри Каспарова, назвав его придурком, сообщает Zakon.kz.
Такое мнение бизнесмен высказал в своем аккаунте в Twitter.
Это была реакция на слова шахматиста, который в интервью в программе Squawk Box сделал выпад в адрес Маска из-за предложенного им мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Каспаров призвал не давать советы Киеву того, кто "сидит в своем комфортном особняке в Силиконовой долине".
"У меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", придурок, – ответил Маск и здесь же добавил: "Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот".
По мнению Маска, Крым должен остаться частью России, а в занятых российскими войсками регионах нужно провести повторные референдумы под наблюдением ООН.
В Украине предложение Маска было встречено с негодованием. Радикальные политики и общественные деятели резко осудили предложения бизнесмена. Президент Украины Владимир Зеленский предложил у себя в Twitter выбрать, кем считать бизнесмена — другом Украины или другом России.
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