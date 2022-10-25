Немецкие ученые утверждают, что доказали лабораторное происхождение коронавируса

Группа из трех ученых из Германии утверждает, что они нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса, сообщает Zakon.kz.
По их мнению, патоген на 99,9% искусственная копия естественного вируса. Об этом сообщил в воскресенье телеканал n-tv. Работа опубликована в электронной библиотеке bioRxiv.
В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса. Автор исследования Валентин Бруттель
Валентин Бруттель пояснил, что лаборатории, генетически изменяющие РНК-вирусы (как и Sars-CoV-2), собирают генетический материал из отдельных элементов ДНК, а рядом с местами соединения таких элементов как раз и остаются своего рода "отпечатки".
Ученые подчеркнули, что в искусственных вирусах такие "отпечатки" всегда появляются в определенном порядке, тогда как в естественных вирусах они расположены в случайном порядке. По результатам исследований ученых, в случае Sars-CoV-2 можно найти этот образец, хотя в близкородственных вирусах его нет.
Согласно результатам исследования, SARSCoV-2 "с высокой вероятностью мог возникнуть как инфекционный клон, собранный in vitro".
Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад по итогам двух лет исследований. В нем допускается, что COVID-19 мог возникнуть в лаборатории. В документе сказано, что США отказываются раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с COVID-19, и это мешает провести полноценную независимую экспертизу, с помощью которой можно было бы ответить, как появился COVID-19.
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