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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В России или Казахстане? Где дороже жить, есть и спать

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 14:07
В России или Казахстане? Где дороже жить, есть и спать
Фото из открытых источников
С момента объявления частичной мобилизации из Башкирии и других регионов России в ближнее зарубежье выехали сотни тысяч человек. По прошествии времени многие из них вернулись назад, но некоторые решили обосноваться в новом месте. Редакция ufatime.ru на примере приграничного казахстанского города Актобе и Уфы решила выяснить, насколько отличаются цены в Казахстане и Башкирии, передает Azattyq Rýhy.

Мы сравнили главные статьи расходов: продукты, аренда жилья, проезд в такси и общественном транспорте, а также коммунальные услуги. Стоить отметить, что традиционный курс рубля к тенге – 1 к 5, однако сейчас он колеблется в пределах 1 к 7,4-7,6 (на 19 октября).

Продукты

Мы собрали стандартную продуктовую корзину, включив туда десяток куриных яиц первой категории, белый хлеб, килограмм куриного филе, говяжий фарш, килограмм гречки, пачку макарон, сыр, молоко, килограмм картошки, огурцов и помидоров. В популярной сети супермаркетов в Уфе общая стоимость указанных продуктов составила 1 273 рубля. В Казахстане такая корзина обойдется покупателю в 6 970 тенге (941 рубль).

Коммунальные услуги

Для сравнения были выбраны квартиры площадью 49 квадратных метров, где были бы прописаны 2 человека.

В Уфе общий платеж за холодную и горячую воду, электричество и вывоз мусора в сентябре составил 2 386 рублей. В Актобе – 14 416 тенге или 1 948 рублей.

Мы не включали сюда плату за содержание и капитальный ремонт домов, потому что в Казахстане с 1 июля этого года ликвидировали КСК (аналог российских управляющих компаний). Теперь жильцы создают объединение собственников имущества и самостоятельно финансируют содержание дома.

Аренда жилья

После наплыва мигрантов из России в Казахстане стоимость аренды квартир выросла в 2-3 раза. К середине октября ажиотаж пошел на спад, однако цены до сих пор завышены. Сейчас двухкомнатную квартиру в центре Актобе можно снять за 130-150 тысяч тенге в месяц (18-20 тысяч рублей). До массового приезда россиян цены были на уровне 80-100 тысяч тенге. В Уфе похожую квартиру можно арендовать за 20-22 тысячи рублей.

Проезд

Поездка в такси в Актобе обойдется пассажиру в среднем в 500-700 тенге (70-100 рублей). В Уфе услуги такси дороже 150-300 рублей. Такая разница объясняется не только курсом валют, но и тем фактом, что Актобе почти в два раза меньше Уфы (400 квадратных километров против 700).

Проезд в общественном транспорте Казахстана также дешевле. Если в Уфе он составляет 35 рублей у частных перевозчиков и 33 рубля в «Башавтотрансе», то в Актобе – 150 тенге (20 рублей).


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 14:20
Хорошая почва задрать цены и кричать в росси то вон как.и так жить трудно еше хуже будет
 
 

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