Проведение Центрально-Азиатских игр будет возобновлено, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.



Сообщается, что в Сеуле в рамках Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) Национальные олимпийские комитеты Центральной Азии завершили работу очередной сессии.



В работе заседания приняли участие представители ОСА, НОК Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. На повестке дня участников рабочей встречи были две основные темы, главная из которых - возобновление проведения Центрально-Азиатских игр.



"Стороны договорились совместно разработать спортивную программу, а также возобновить Игры в ближайшие два года. Страна проведения и даты будут определены позже. Кроме того, между сторонами достигнута договоренность по выработке механизмов для улучшения индивидуальных и совместных подготовок стран к 2023 году, который будет квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм Париж-2024", - отметили в НОК РК.



Для этой цели стороны договорились использовать спортивные объекты Центральной Азии на взаимовыгодных условиях.



Казахстан с 2015 года председательствует в Олимпийском совете Азии по Центрально-Азиатскому региону. Всего по распределению ОСА в регион входят семь стран: Казахстан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.