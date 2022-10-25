«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Октября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.93 KZT
  • €1 = 466.31 KZT
  • 1 RUB = 7.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Проведение Центрально-Азиатских игр будет возобновлено

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Проведение Центрально-Азиатских игр будет возобновлено
Фото из открытых источников
Проведение Центрально-Азиатских игр будет возобновлено, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Сообщается, что в Сеуле в рамках Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) Национальные олимпийские комитеты Центральной Азии завершили работу очередной сессии.

В работе заседания приняли участие представители ОСА, НОК Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. На повестке дня участников рабочей встречи были две основные темы, главная из которых - возобновление проведения Центрально-Азиатских игр.

"Стороны договорились совместно разработать спортивную программу, а также возобновить Игры в ближайшие два года. Страна проведения и даты будут определены позже. Кроме того, между сторонами достигнута договоренность по выработке механизмов для улучшения индивидуальных и совместных подготовок стран к 2023 году, который будет квалификационным этапом на пути к Олимпийским играм Париж-2024", - отметили в НОК РК.

Для этой цели стороны договорились использовать спортивные объекты Центральной Азии на взаимовыгодных условиях.

Казахстан с 2015 года председательствует в Олимпийском совете Азии по Центрально-Азиатскому региону. Всего по распределению ОСА в регион входят семь стран: Казахстан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика