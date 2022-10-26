Токаев анонсировал принятие закона о банкротстве

Касым-Жомарт Токаев на встрече в Республиканском общественном штабе анонсировал принятие закона о банкротстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Будет принят закон "О банкротстве физических лиц", который позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки. Сейчас думаем и о других мерах в этом направлении", - заявил Президент страны.



Напомним, ранее Глава государства во время рабочей поездки в Жетысускую область высказался о проблеме с кредитами казахстанцев.



"Хотел бы затронуть еще одну важную проблему. Многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально погрязают в долгах. Это проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу", - сказал ранее Глава государства.