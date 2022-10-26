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Токаев анонсировал принятие закона о банкротстве

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Токаев анонсировал принятие закона о банкротстве
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Касым-Жомарт Токаев на встрече в Республиканском общественном штабе анонсировал принятие закона о банкротстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Будет принят закон "О банкротстве физических лиц", который позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки. Сейчас думаем и о других мерах в этом направлении", - заявил Президент страны.

Напомним, ранее Глава государства во время рабочей поездки в Жетысускую область высказался о проблеме с кредитами казахстанцев.

"Хотел бы затронуть еще одну важную проблему. Многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально погрязают в долгах. Это проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу", - сказал ранее Глава государства.


Источник: Tengrinews.kz
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