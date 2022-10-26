Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане

Она направила заместителю премьер-министра Роману Скляру депутатский запрос, в котором говорится о необходимости усиления требований к правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
"Ежегодно у нас в стране совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет более двух тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения. Тревожной тенденцией является ежегодный рост показателей аварийности. Уже в текущем году количество ДТП выросло на девять процентов, в них погибло на 21 процент больше наших граждан", - отметила депутат на заседании Мажилиса.
Нурумова отметила, что функции регистрационно-экзаменационных подразделений по проведению теоретических и практических экзаменов (Министерства внутренних дел РК) в 2019 году были переданы Госкорпорации "Правительство для граждан".
"Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Все эти факты привели к тому, что учебный процесс подготовки водителей начал проходить формально. Выросло количество школ без материально-технической базы, которые просто печатали сертификаты", - заявила она.
Депутат предлагает:
- Исключить для впервые получающих права водителей возможность онлайн- и самоподготовки или усилить требования к процессу сдачи экзаменов.
- Пересмотреть порядок приема экзаменов в спецЦОНах, с учетом предоставления возможности для сдачи экзаменов в районных центрах.
- Провести ревизию государственных стандартов и правил подготовки водителей.
- Предусмотреть контроль и ответственность автошкол с привлечением к его осуществлению саморегулируемых организаций и профессиональных объединений, а также палаты предпринимателей "Атамекен".
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин опубликовал видео эксперимента в спецЦОНе столицы. Тайный покупатель смог получить водительские права без сдачи экзаменов.
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