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Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане

Просмотров:297 Опубликовано: Сегодня, 12:28
Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова предложила ужесточить процедуру выдачи водительских удостоверений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Она направила заместителю премьер-министра Роману Скляру депутатский запрос, в котором говорится о необходимости усиления требований к правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

"Ежегодно у нас в стране совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет более двух тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения. Тревожной тенденцией является ежегодный рост показателей аварийности. Уже в текущем году количество ДТП выросло на девять процентов, в них погибло на 21 процент больше наших граждан", - отметила депутат на заседании Мажилиса.

Нурумова отметила, что функции регистрационно-экзаменационных подразделений по проведению теоретических и практических экзаменов (Министерства внутренних дел РК) в 2019 году были переданы Госкорпорации "Правительство для граждан".

"Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Все эти факты привели к тому, что учебный процесс подготовки водителей начал проходить формально. Выросло количество школ без материально-технической базы, которые просто печатали сертификаты", - заявила она.

Депутат предлагает:

- Исключить для впервые получающих права водителей возможность онлайн- и самоподготовки или усилить требования к процессу сдачи экзаменов.

- Пересмотреть порядок приема экзаменов в спецЦОНах, с учетом предоставления возможности для сдачи экзаменов в районных центрах.

- Провести ревизию государственных стандартов и правил подготовки водителей.

- Предусмотреть контроль и ответственность автошкол с привлечением к его осуществлению саморегулируемых организаций и профессиональных объединений, а также палаты предпринимателей "Атамекен".

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин опубликовал видео эксперимента в спецЦОНе столицы. Тайный покупатель смог получить водительские права без сдачи экзаменов.


Источник: Tengrinews.kz
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