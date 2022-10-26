Выяснились новые подробности ухода Ху Цзиньтао с церемонии закрытия съезда КПК

В сети появились новые кадры с бывшим лидером КНР Ху Цзиньтао на заседании съезда Коммунистической партии в Пекине. Видео опубликовал телеканал Channel News Asia, передает Tengrinews.kz.
На новых кадрах с заседания во время съезда, снятых Channel News Asia, видно, что произошло перед тем, как бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала.
Видео начинается с того, что Ли Чжаньшу, сидящий рядом с Ху на трибуне в Большом зале народных собраний, забирает у того документ, кладет его обратно под красную обложку и что-то ему говорит.
Сначала он оставляет бумаги перед бывшим лидером. Затем, очевидно, обеспокоенный тем, что Ху Цзиньтао снова пытается достать документ, Ли притягивает стопку бумаг к себе.
Затем китайский лидер Си Цзиньпин дает инструкции другому человеку, который потом пытается убедить Ху уйти. Уходя, экс-председатель попытался подобрать записи своего преемника, которые лежали между ними на столе. Но Си протянул руку, чтобы придержать бумаги.
Ранее официальное информационное агентство "Синьхуа" сообщило в Twitter, что неожиданный уход Ху Цзиньтао был вызван плохим состоянием здоровья, но не предоставило никаких подробностей.
Стоит отметить, что новые кадры, снятые телеканалом Channel News Asia, не опровергают официальную версию о том, что Ху почувствовал себя плохо. В то же время они позволяют предположить, что в инциденте сыграло роль то, как Ху Цзиньтао обращался с лежащим перед ним документом.
Напомним, бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао неожиданно вывели под руки из зала во время съезда Коммунистической партии, который проходил 22 октября.
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