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Информацию о закрытии программы "7-20-25" прокомментировали в Нацбанке

Просмотров:386 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Информацию о закрытии программы "7-20-25" прокомментировали в Нацбанке
Фото из открытых источников
Председатель правления Национального банка Галымжан Пирматов ответил на вопрос о завершении ипотечной программы "7-20-25", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В казахстанском обществе очень часто распространяются слухи о том, что программа "7-20-25" скоро закроется, когда будут освоены средства", - поинтересовались у главы Нацбанка журналисты во время брифинга в Астане.

Галымжан Пирматов ответил, что количество заявок по данной программе уже превышает остаток выделенных средств.

"Мы дождемся, как и объявляли, полного освоения. По программе "7-20-25": мы из нее выйдем только после полного освоения выделенных средств. Когда будут освоены? Будет зависеть от того, как быстро средства будут осваиваться. Мы не можем ответить точно. В принципе, там уже заявок больше, чем осталось средств в этой программе", - прокомментировал Галымжан Пирматов.

Ранее Национальный банк принял решение установить базовую ставку на уровне 16 процентов годовых.


Источник: Tengrinews.kz
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