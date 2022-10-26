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Билеты на нижние полки в поездах будут дороже на 20% в Казахстане

Просмотров:353 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Билеты на нижние полки в поездах будут дороже на 20% в Казахстане
Фото: news.myseldon.com
В Казахстане билеты на нижние полки будут дороже. В пилотном режиме АО “Пассажирские перевозки” вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих поездов, передает Liter.kz.

Дороже на 20% будут нижние места на поезда, отправляемые с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года по следующим направлениям:

№111/112 “Алматы – Мангистау”;
№51/52 “Алматы – Уральск”;
№105/106 “Алматы – Петропавловск”;
№71/72 “Астана – Шымкент”;
№29/30 “Алматы – Атырау”.

Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места, – отмечается в сообщении перевозчика.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ирон (Посетители) Сегодня, 20:54
Это попахивает дискрименацией.не хватает денег спи на верхней полке.е если совсем нищеброд то верняя возле туалета
 
 

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