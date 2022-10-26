Билеты на нижние полки в поездах будут дороже на 20% в Казахстане

В Казахстане билеты на нижние полки будут дороже. В пилотном режиме АО “Пассажирские перевозки” вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах коммерческих поездов, передает Liter.kz.



Дороже на 20% будут нижние места на поезда, отправляемые с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года по следующим направлениям:



№111/112 “Алматы – Мангистау”;

№51/52 “Алматы – Уральск”;

№105/106 “Алматы – Петропавловск”;

№71/72 “Астана – Шымкент”;

№29/30 “Алматы – Атырау”.



Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места, – отмечается в сообщении перевозчика.

