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Названы 4 полезные привычки для достижения идеального веса

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 20:15
Названы 4 полезные привычки для достижения идеального веса
Фото из открытых источников
Иногда проблема с лишними килограммами кажется слишком трудной, чтобы начать что-то делать. Пугает высчитывание калорий, постоянные ограничения. На самом деле достаточно начать с простых вещей, и уже скоро вы увидите результат, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Doctorpiter.

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, в снижении веса главное - не безупречно следовать инструкциям, а сделать первые шаги и увидеть результат своих действий. Врач рассказала, с чего можно начать борьбу с лишними килограммами - посмотрите, это действительно не так сложно.

Уменьшите свою порцию на четверть

Достаточно уменьшить размер своей стандартной порции на четверть, и дело может сдвинуться с мертвой точки - вы, может, даже и не заметите потери. Зато уже скоро заметите ощутимый результат. Когда новый размер порции станет привычным, снова уменьшайте его на четверть.

При этом врач советует все же завести дневник питания, хотя на первых этапах можно и не подсчитывать съеденные калории.

Не отвлекайтесь от еды

Постарайтесь во время еды не отвлекаться на телевизор или чтение новостей, а сосредоточиться на процессе - почувствовать вкус и запах еды, оценить ее цвет и внешний вид - насколько аппетитно и эстетично выглядит блюдо.

Внимание к еде помогает насытиться не только желудку, но и голове, объясняет специалист.

Тщательно жуйте каждый кусочек

Как напомнила Зухра Павлова, за столом важно помнить "правило 33 раз" - именно столько надо жевать каждый кусочек твердой пищи, прежде чем проглотить. Интересно, но тщательное пережевывание пищи позволяет наесться меньшим количеством еды, чем когда вы глотаете все на ходу.

К тому же, по словам врача, из плохо пережеванной пищи организму сложнее усвоить питательные вещества. Поэтому не удивляйтесь, если вскоре вам снова захочется перекусить.

Не пейте кофе и чай сразу после еды

Эта привычка сразу запивать еду горячим напитком у многих из нас с детства. Однако, как говорит врач, польза у такого ритуала, который передается из поколения в поколение, сомнительная.

Кофе и чай содержат химическое вещество танин, он придает напиткам их терпкий вкус, но в то же время разрушает часть важных микро- и макроэлементов пищи, предупреждает Зухра Павлова, советуя выждать для чаепития минимум час после окончания обеда.


Источник: Tengrinews.kz
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