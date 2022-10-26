Ущерб свыше 750 миллионов тенге: Экс-гендирам ПНХЗ вынесли приговор в Павлодаре

В Павлодаре вынесли приговор бывшему руководству ТОО "Павлодарский нефтехимический завод". Среди осужденных экс-гендиректора предприятия Оспанбек Алсеитов и Шухрат Данбай. За злоупотребление должностными полномочиями им на 3 года и 6 месяцев ограничили свободу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Уголовное дело в отношении двух бывших гендиректоров и топ-менеджера Павлодарского нефтехимического завода суд рассмотрел в сокращенном порядке.



По материалам дела, в период с 2017 по февраль 2022 года, являясь должностными лицами завода, путем мошенничества, а также злоупотребления должностными полномочиями обвиняемые причинили ущерб государству в лице завода на сумму 753 миллиона 189 тысяч 541 тенге.



Как отметили в суде, уголовное дело поступило на рассмотрение с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.



"При этом подсудимые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого каждому из них уголовного правонарушения, раскаялись в содеянном при полном возмещении нанесенного ими ущерба", - отметили в пресс-службе суда.



Суд признал Оспанбека Алсеитова и Шухрата Данбая виновными по статье 361, части 4, пункту 3 УК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и приговорил к ограничению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.



Третьего подсудимого, Ержана Атакулова, за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, осудили на 5 лет условно. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.



За осужденными установлен пробационный контроль. Им запрещено посещать рестораны и другие увеселительные заведения, без уведомления менять постоянное место жительства, работу.



Напомним, о задержании Оспанбека Алсеитова стало известно в феврале этого года. Сообщалось, что департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Алсеитова и других лиц по статье 189, части 4, пункту 2 УК по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО "ПНХЗ" по компаундированию процесса производства дизельного топлива. Позже стало известно о задержании и бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Шухрата Данбая, ранее также руководившего ТОО "ПНХЗ".