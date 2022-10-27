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Фармацевтический гигант Roche запустит производство лекарств в Казахстане

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Фармацевтический гигант Roche запустит производство лекарств в Казахстане
Иллюстративное фото
Планируется выпуск противораковых препаратов.

В среду, 26 октября, министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе международного фармацевтического форума Global Pharm встретилась с представителями крупных международных компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече с Робом Уолтоном, президентом, главным исполнительным директором General Electric Healthcare в Европе, на Ближнем Востоке и Африке, министр рассказала о планах по модернизации сельского здравоохранения и о реализации совместных проектов в части технического оснащения медицинских организаций.

Гиният рассказала Уолтону о планах по строительству перинатальных центров, централизованном закупе медицинского оборудования, что даст возможность открыто и прозрачно проводить процедуры по приобретению дорогостоящей медицинской техники.

Региональный директор General Electric Healthcare, в свою очередь, отметил, что партнерство с ведущей компанией подразумевает не только поставки оборудования, но и разностороннее сотрудничество, экспертизу проектов, расчет инвестиционных возможностей.

В ходе беседы с руководителем компании Roche Тойланом Сенелом стороны обсудили вопрос реализации проекта по производству оригинальных биофармацевтических препаратов.

«Нами подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с Roche Holding и уже ведется работа по открытию совместного производства противоонкологических препаратов», - сказала глава Минздрава.

Также она выразила надежду, что компания будет оказывать поддержку в реализации научно-технической программы по развитию инновационных технологий ранней диагностики и лечения злокачественных заболеваний с учётом современных подходов геномики, созданию центра компетенций и инноваций по лабораторной диагностике на базе Назарбаев Университета. Согласно дорожной карте, запуск первого этапа проекта запланирован до конца 2023 года.


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