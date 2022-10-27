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Единственный способ снижения цен на продукты назвали в НПП

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Единственный способ снижения цен на продукты назвали в НПП
Иллюстративное фото
Чтобы справиться с инфляцией, Казахстану нужно производить больше продуктов и стимулировать фермеров, считают в "Атамекене".

Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности нацпалаты "Атамекен" Ербол Есенеев считает, что цены на продукты снизятся тогда, когда в Казахстане будут производить больше продовольственных товаров, сообщается на сайте НПП.

По его мнению, рост цен на продукты вызван несколькими факторами. Казахстан импортирует продукцию по цене 1-1,5 тысячи долларов за тонну, но продаёт сырьё для производства того же товара за 300-350 долларов. Чтобы сбалансировать экспорт и импорт, необходимо наращивать производство готовой отечественной продукции.

По словам Ербола Есенеева, цены на продукты питания регулируются рынком, вводить запрет на экспорт товаров в этом плане неэффективно.

"К сожалению, государство всё чаще вмешивается в регулирование экспорта. Например, экспорт пшеницы, масла, растительного масла, мяса запрещён. Это мешает работе предпринимателей. И без того рынок волатилен, а когда добавляется ещё один запрет, у фермеров опускаются руки. Что ж, чтобы снизить цены на продукты питания, нужно производить больше продуктов. Нет смысла придумывать другую формулу", – отметил Ербол Есенеев.

Есенеев отметил, что при установлении окончательной цены продукта фермеры рассчитывают основные затраты на производство и убыток, понесённый до выставления на продажу. В этом году значительно подорожала техника сельского хозяйства, и это повлияло на стоимость продукции.

"Каждому фермеру в Казахстане можно воздвигнуть памятник. Крестьяне ищут баланс, пытаются что-то добыть, вырастить, поэтому не ждут поддержки государства. Если сегодня будет объявлена поддержка государства, то завтра придёт другой человек и всё отменит. Если на внутреннем рынке продукция уходит за бесценок, он пытается выйти на внешние рынки. А на экспорт, скажем, накладывают ограничения. Таким образом, вопросы модернизации техники, подготовка кадров будут постоянно откладываться на потом. А если перед фермером стоит чёткий план на ближайшие пять лет, государство стабильно гарантирует поддержку, то сельское хозяйство будет развиваться. Тогда все мы захотели бы сеять злаки и пасти скот", – резюмировал Ербол Есенеев.


Источник: informburo.kz
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