Когда менять резину на зимнюю в Казахстане: советы, ошибки и закон

При какой погоде стоит менять шины на зимние, какие покрышки лучше подходят для города и магистралей, есть ли штраф за шины не по сезону - на эти вопросы Tengri Lifestyle ответили эксперты.

Когда пора менять шины



Специалисты рекомендуют менять резину тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Это происходит, когда максимальная дневная температура не превышает пяти градусов тепла и держится на такой отметке около 5-7 дней. При такой погоде ночные температуры стабильно уходят в минус.



"Очень опасно, особенно неопытным водителям, ездить на летней шине в период неустойчивой погоды. Поменять шины необходимо до заморозков. К сожалению, многие водители ждут снега, чтобы поехать менять шины с летней на зимнюю. К примеру, в Петропавловске люди уже начали переобувать свои машины, сезон в разгаре", - отмечает владелец шиномонтажного сервиса в Петропавловске Данияр Баскунов.





Своим мнением поделился и КМС по автоспорту, владелец столичной службы эвакуации Даулет Жумабаев.



"При температуре плюс 5 и ниже на машине с летними шинами уже не так комфортно ездить, сложнее управлять, тормозить. Многие ждут снега, но я считаю, что это неправильная позиция. Не стоит забывать и про гололед. У резины в зависимости от сезона есть свой температурный режим. Летняя шина обычно из более твердых сортов резины, и она при низких температурах дубеет, становится как пластмасса. Поэтому на ней тормозить в холодную погоду довольно сложно", - предупреждает он.



Какие шины использовать зимой



Эксперты отмечают, что шипованные шины являются более шумными, особенно на твердом покрытии, но современные европейские "шиповки" с малым количеством шипов работают гораздо комфортнее. С другой стороны, лучшие образцы "липучек" по сцепным свойствам на льду уже приближаются к хорошим "шиповкам".



"Если вы передвигаетесь только по городу, то "липучки". Если по трассе, за городом, то лучше на шипах. Новая шина на одно колесо стоит минимум 25 тысяч тенге. Работа мастера на одну машину стоит примерно от 8 тысяч тенге", - отмечает Баскунов.



В свою очередь Жумабаев отмечает, что каждый выбирает тот вариант, который ему комфортен.



"Зависит от производителя шин, от манеры вождения. А так, кто чаще ездит на трассах, то лучше шипы, кто по городу - "липучки". Знаю по своим знакомым, которые живут в Алматы, многие выбирают шипы, потому что там им так удобнее", - говорит он.



Жумабаев напомнил автовладельцам о необходимости подкачать колеса в холодный период.



"Очень важно следить за давлением своих шин. При понижении температур давление в шинах падает. У нас не принято периодически заезжать в шиномонтажный сервис и подкачивать колеса. Люди обычно, как переобули машину, так и катаются до теплой весны. Важно об этом не забывать", - добавляет Жумабаев.



Штраф за летнюю резину



В МВД отмечают, что в связи с наступлением зимнего периода движение транспорта на дорогах требует особого внимания.



"В соответствии с законодательством с 1 декабря - в зимний период - запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами", - напомнили в министерстве.



За использование покрышек не по сезону согласно статье 590 части 5 Кодекса об административных правонарушениях "Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части 6 настоящей статьи" влечет штраф в размере 5 МРП - почти 16 тысяч тенге.

Нужен ли знак "Шипы"



В результате принятия постановления Правительства РК знак "Шипы" с 2017 года устанавливается на автомобиль по желанию водителя.



"В соответствии с изменениями, внесенными в правила дорожного движения, опознавательные знаки "Шипы" устанавливаются на транспортное средство по желанию водителя", - напомнили в МВД.