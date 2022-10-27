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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Яйца поштучно продают в Костанае

Просмотров:515 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Яйца поштучно продают в Костанае
Иллюстративное фото
Под этой новостью можно смело подводить черту. Когда люди не могут купить стандартную партию продукта из социальной корзины – это действительно социально значимо. Со знаком минус.

А люди могут не всегда.

Так в магазине «Ырыс» подтвердили: с недавних пор яйца здесь можно купить и десятком, и поштучно. К слову, за отборные (те, которые с двумя желтками) здесь просят 780 (!) тенге (78 тенге за штуку то есть). Самые дешевые на прошлой неделе оценивали в 47 тенге.

В сетях супермаркетов ценник на «отборку» немного ниже – 667 тенге за десяток. Самые мелкие – второй сорт – оценивают в 541 тенге. Таких высот стоимость достигла буквально за половину недели. Ранее выше 600 тенге цена не поднималась. С новым антирекордом нас...

В СПК «Тобол» ситуацию все еще никак не комментируют. К слову, в прошлом году в это время отборные яйца стоили 470 тенге. Новая же цена аналогична алматинской. По данным zakon.kz, в супермаркетах южной столицы «отборка» стоит 670 тенге. Но у нас тут как бы не Алматы, зарплаты несравнимы...


Источник: kstnews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:10
Это называется курам на смех.
Наверное яйца тоже связаны с зарубежными поставками.
Даже это не можем производить.
Дожили!
 
 

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