Яйца поштучно продают в Костанае

Под этой новостью можно смело подводить черту. Когда люди не могут купить стандартную партию продукта из социальной корзины – это действительно социально значимо. Со знаком минус.
А люди могут не всегда.
Так в магазине «Ырыс» подтвердили: с недавних пор яйца здесь можно купить и десятком, и поштучно. К слову, за отборные (те, которые с двумя желтками) здесь просят 780 (!) тенге (78 тенге за штуку то есть). Самые дешевые на прошлой неделе оценивали в 47 тенге.
В сетях супермаркетов ценник на «отборку» немного ниже – 667 тенге за десяток. Самые мелкие – второй сорт – оценивают в 541 тенге. Таких высот стоимость достигла буквально за половину недели. Ранее выше 600 тенге цена не поднималась. С новым антирекордом нас...
В СПК «Тобол» ситуацию все еще никак не комментируют. К слову, в прошлом году в это время отборные яйца стоили 470 тенге. Новая же цена аналогична алматинской. По данным zakon.kz, в супермаркетах южной столицы «отборка» стоит 670 тенге. Но у нас тут как бы не Алматы, зарплаты несравнимы...
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz