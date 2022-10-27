«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Октября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.36 KZT
  • €1 = 467.08 KZT
  • 1 RUB = 7.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы создали петицию о запрете празднования Хэллоуина в школах и детсадах

Просмотров:674 Опубликовано: Сегодня, 16:48
Казахстанцы создали петицию о запрете празднования Хэллоуина в школах и детсадах
Фото: Pexels
На сайте петиций казахстанцы опубликовали обращение к высокопоставленным лицам, чтобы они запретили празднование Хэллоуина в отечественных учебных учреждениях, передает ИА «NewTimes.kz».

Они обратились к президенту, премьер-министру, министру просвещения, как к лицам, которые напрямую заинтересованы в высоком, нравственном и духовном развитии общества.

В описании говорится, что с недавних пор и с большой скоростью растет популярность празднования чуждого казахстанским культуре и менталитету Хэллоуина.

«Этот «праздник» пришел в нашу страну уже измененным американскими «традициями». Хэллоуин имеет корни в языческом кельтском празднике Самхейн в честь сбора урожая, однако связан и с христианским Днем всех святых, когда в церквях традиционно возносились молитвы за души умерших. Для большей части молодых людей своего рода введением в сатанизм является праздник Хэллоуин, представляющий собой древний обряд поклонения повелителю смерти сатане», − пишет автор.

В петиции сказано, что празднование Хэллоуина «буквально навязывается нашим детям». Так, в школах и детских садах проводятся целые мероприятия с обязательной атрибутикой – устрашающими украшениями помещений, костюмированными чаепитиями, фотосессиями и так далее. Популярные образы – паутина, пауки, кровь, тыквы со злобными гримасами, приведения, монстры, убийцы, живые мертвецы, увечья, раны на лицах и прочее. Также приобретают популярность фотоссесии с жуткой атрибутикой для детей.

«Модельные школы организовывают подобное для детей 5-7 лет! Вхождение в образ, действия, которые нужно произвести на камеру (удушение куклы, друг друга, зловещие гримасы) – все это никак не может являться детским творчеством! Это будет негативно влиять на неокрепшую психику как самих «моделей», так и тех детей, которые видят результат подобного «креатива»! Кроме всего вышеуказанного, этот «праздник» следует запретить еще и потому, что он является изначально религиозным, и обряды, определенные действия также имеют религиозный подтекст», − говорится в петиции.

В заключение подчеркивается, что родительская общественность серьезно обеспокоена текущим положением дел с иностранными праздниками и навязыванием чуждых культур. В связи с этим они требуют запретить на законодательном уровне пропаганду и празднования в детских учреждениях любой формы собственности – детских садах, школах, творческих студиях, внешкольных образовательных учреждениях и так далее.

«Знакомство с другими культурами не должно приобретать массовый, а тем более, коммерческий характер – у нас есть свои традиции и праздники, которые требуют внимания и должного уровня проведения! Забота о подрастающем поколении – это забота о будущем нашего общества, целой страны!» − резюмировал автор.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 22:16
сейчас бы праздники запрещать. Ведь Хэллоуин делает детей жестокими (нет, не делает)!

Как там один парень писал: Моя бабушка долго ругала интернет и компьютерные игры, что они делают детей жестокими, а потом позвала меня помогать резать живых курей.
Но это ведь другое.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Альфарий
  • Kain-Livesy
 Coffee (Посетители) Сегодня, 20:50
Это не обряд поклонения сатане =)
Я выросла играя в шутеры, смотря ужастики и боевики, празднуя Хеллоуин с друзьями.
В итоге я не пью, не курю, животных не мучаю, и на людей почему-то не кидаюсь =) Ещё и умудряюсь ребёнка воспитывать доброго и ценящего чужую жизнь.

Родительская общественность должна быть обеспокоена тем, что их мнение не авторитет для своих же собственных детей. А не заморскими праздниками.

Да, я согласна, что в государственных садах, школах это лишнее. Всё таки надо укреплять национальную культуру.

Но частные центры вполне имеют право внедрять другие мероприятия. В петиции написали так, будто все центры какой-то трэш на этот праздник устраивают =) Хотя в Хэллоуин обычно дело ограничивается костюмами и тематическими поделками.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
-2
  • Альфарий
  • Kain-Livesy
 Не поддерживаю Поддерживаю
OpOp (Посетители) Сегодня, 17:49
поддерживаю. никакой пропаганды хэллоуина в школах и тем более дет.садах, не говоря уже о праздновании.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:27
ну это уже перебор. особенно в частных заведениях.

а где петицию подали на каком сайте? сейчас все сайте петициями блочат
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика