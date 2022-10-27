Казахстанцы создали петицию о запрете празднования Хэллоуина в школах и детсадах

На сайте петиций казахстанцы опубликовали обращение к высокопоставленным лицам, чтобы они запретили празднование Хэллоуина в отечественных учебных учреждениях, передает ИА «NewTimes.kz».



Они обратились к президенту, премьер-министру, министру просвещения, как к лицам, которые напрямую заинтересованы в высоком, нравственном и духовном развитии общества.



В описании говорится, что с недавних пор и с большой скоростью растет популярность празднования чуждого казахстанским культуре и менталитету Хэллоуина.



«Этот «праздник» пришел в нашу страну уже измененным американскими «традициями». Хэллоуин имеет корни в языческом кельтском празднике Самхейн в честь сбора урожая, однако связан и с христианским Днем всех святых, когда в церквях традиционно возносились молитвы за души умерших. Для большей части молодых людей своего рода введением в сатанизм является праздник Хэллоуин, представляющий собой древний обряд поклонения повелителю смерти сатане», − пишет автор.



В петиции сказано, что празднование Хэллоуина «буквально навязывается нашим детям». Так, в школах и детских садах проводятся целые мероприятия с обязательной атрибутикой – устрашающими украшениями помещений, костюмированными чаепитиями, фотосессиями и так далее. Популярные образы – паутина, пауки, кровь, тыквы со злобными гримасами, приведения, монстры, убийцы, живые мертвецы, увечья, раны на лицах и прочее. Также приобретают популярность фотоссесии с жуткой атрибутикой для детей.



«Модельные школы организовывают подобное для детей 5-7 лет! Вхождение в образ, действия, которые нужно произвести на камеру (удушение куклы, друг друга, зловещие гримасы) – все это никак не может являться детским творчеством! Это будет негативно влиять на неокрепшую психику как самих «моделей», так и тех детей, которые видят результат подобного «креатива»! Кроме всего вышеуказанного, этот «праздник» следует запретить еще и потому, что он является изначально религиозным, и обряды, определенные действия также имеют религиозный подтекст», − говорится в петиции.



В заключение подчеркивается, что родительская общественность серьезно обеспокоена текущим положением дел с иностранными праздниками и навязыванием чуждых культур. В связи с этим они требуют запретить на законодательном уровне пропаганду и празднования в детских учреждениях любой формы собственности – детских садах, школах, творческих студиях, внешкольных образовательных учреждениях и так далее.



«Знакомство с другими культурами не должно приобретать массовый, а тем более, коммерческий характер – у нас есть свои традиции и праздники, которые требуют внимания и должного уровня проведения! Забота о подрастающем поколении – это забота о будущем нашего общества, целой страны!» − резюмировал автор.