Крупнейший в Азии лоукостер планирует начать полёты в Казахстан

Крупнейшая в Азии лоукост-авиакомпания Air Asia намерена запустить рейсы в Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



"Представители Air Asia Aviation Group подтвердили планы авиакомпании запустить на первом этапе рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы частотой четыре рейса в неделю по каждому маршруту и следующим этапом – в Астану частотой три рейса в неделю", – говорится в сообщении.



Кроме того, Air Asia планирует создать "виртуальный хаб" на территории Казахстана и выполнять полёты с пятой степенью "свободы воздуха" в Стамбул, Париж, Франкфурт, Лондон. Пятая степень свободы предполагает разрешение выполнять полёты между двумя иностранными государствами при условии, что конечным пунктом назначения будет страна авиакомпании.



Ожидается, что открытие рейсов между странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических взаимоотношений, туризма и делового сотрудничества.



AirAsia – самая крупная бюджетная авиакомпания в Азии, которая совершает местные и международные перелёты по более чем 400 направлениям в 25 странах.