Сотрудник ООН осужден за изнасилование 13 женщин

Бывшему сотруднику ООН 39-летнему Кариму Элькорани вынесли приговор по делу о накачивании запрещенными веществами и изнасиловании 13 женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.
По данным The Times, инциденты происходили в Ираке, Египте и США на протяжении 17 лет. Известно, что мужчина работал в сфере международного развития в Ираке, три года – в Детском фонде ООН и два года как специалист по коммуникациям ООН.
Из материалов дела следует, что Элькорани втирался к жертвам в доверие, незаметно подмешивал им наркотики, а после этого насиловал. Всего было выявлено 13 пострадавших женщин. В том числе журналистка, которая в 2016 году работала в Ираке.
Приговором суда Кариму Элькорани назначено 15 лет лишения свободы.
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