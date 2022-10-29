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Сотрудник ООН осужден за изнасилование 13 женщин

Просмотров:362 Опубликовано: Сегодня, 07:41
Сотрудник ООН осужден за изнасилование 13 женщин
Фото: Depositphotos
Бывшему сотруднику ООН 39-летнему Кариму Элькорани вынесли приговор по делу о накачивании запрещенными веществами и изнасиловании 13 женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.

По данным The Times, инциденты происходили в Ираке, Египте и США на протяжении 17 лет. Известно, что мужчина работал в сфере международного развития в Ираке, три года – в Детском фонде ООН и два года как специалист по коммуникациям ООН.

Из материалов дела следует, что Элькорани втирался к жертвам в доверие, незаметно подмешивал им наркотики, а после этого насиловал. Всего было выявлено 13 пострадавших женщин. В том числе журналистка, которая в 2016 году работала в Ираке.

Приговором суда Кариму Элькорани назначено 15 лет лишения свободы.


Источник: Tengrinews.kz
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