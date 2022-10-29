Попросил пирожок, а снял деньги: 14-летний подросток обманул астанчанина

В Астане 14-летний подросток подошел к незнакомому мужчине и попросил купить ему пирожки. В момент покупки он подсмотрел пароль для входа в приложение, затем попросил телефон, чтобы позвонить, и перевел другу 122 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.



Как рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции, совершив перевод, подросток вернул телефон. Пропажу денег мужчина обнаружил только на следующий день и обратился в полицию.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Деньги юноша снял и успел потратить. По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы, – рассказали в пресс-службе.



Несовершеннолетний признал свою вину и был взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.