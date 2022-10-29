Врач рассказал о судьбе младенца, которого полицейские спасли из уличного туалета

Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заведующий отделением реанимации Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Улыкпан Алсейтов рассказал о состоянии и дальнейшей судьбе младенца, которого спасли из выгребной ямы полицейские, передает Tengrinews.kz.



"Ребенок был доставлен бригадой скорой помощи после того, как он был обнаружен в уличном туалете. Сколько он там находился неизвестно, точных данных нет. Поступил он к нам в состоянии переохлаждения, к тому же был вялый, сонливый. Конечности были синюшние, редкое дыхание. Бригада скорой помощи свои мероприятия провела с соблюдением тепловой цепочки, в машине скорой помощи сразу стали согревать. Доставили в нашу клинику. Учитывая крайне тяжелое состояние ребенка его сразу подняли в отделение реанимации, где продолжали интенсивную терапию, лечебно-охранительный режим. У нас есть специальные открытые реанимационные столики для новорожденных, которые обеспечивают лучистым теплом и способствуют быстрому согреванию", - рассказал врач реаниматолог.



По словам врача, 12 дней ребенок находился в отделении реанимации, за это время были проведены все необходимые обследования. "Мы боялись развития сепсиса у ребенка и пневмонии, учитывая в каких условиях он родился. Поэтому была проведена антибактериальная терапия в целях профилактики. Лечение прошло без осложнений. Кроме этого, мы пригласили специалиста, который сделал УЗИ сердца ребенку. Исследование показало, что у мальчика врожденный порок сердца. Любая патология со стороны сердца это серьезное заболевание, но в момент осмотра данных к экстренной операции не было, с такими пороками дети живут. По сроку ребенок доношенный, беременность протекала больше 37 недель. При поступлении следов травм не было, но была небольшая кровопотеря, потому что пупок обрезали, но не перевязали", - также сообщил Алсейтов.



Первые сутки, врачи кормили его через зонд, а со вторых суток он уже начал есть из рожка. Как отметил завотделением реанимации, такие роды могли привести к различным последствиям и осложнениям, но "к счастью, ребенок родился в рубашке и серьезных осложнений не было".



Вес при поступлении был 2 740 грамм, при выписке 3 070 граммов. "За годы моей профессиональной деятельности аналогичных случаев не припомню. Может быть, раньше в 90-ые годы они и были, но не сейчас. Да, оставляют новорожденных где-то в людных, общественных местах, но чтобы в туалете бросить, такое в моей практике встречается впервые", - заключил доктор.



Сейчас, по информации горздрава Алматы, мальчик переведен в Дом малютки.



Напомним, в августе этого года полицейские Алматы спасли новорожденного ребенка из уличного туалета. 17-летняя роженица избавилась от малыша, сетуя, что произошел выкидыш. Однако стражи порядка нашли малыша в туалетной яме и спасли его. Позднее, спасшие малыша полицейские навестили его в больнице.